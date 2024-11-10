內地發颱風黃色預警　海南環島高鐵將全線停運

中央氣象台周日（10日）繼續發布颱風黃色預警，強颱風「銀杏」清晨位於西沙永興島北偏東方向大約270公里的南海北部海面上，將以時速10公里左右在海南島以東海面向西南方向移動，強度逐漸減弱，並趨向越南南部沿海。海南海口市域列車全線及環島高鐵全線當日將先後停運。

受冷空氣和「銀杏」共同影響，台灣海峽、南海北部和中部、西沙群島、海南島東部沿海、福建沿海、廣東沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風，「銀杏」中心經過的附近海域風力可達12至14級，陣風15至16級。廣東南部、海南島、台灣島大部等地部分地區周日料有小到中雨，其中海南島東南部或有25至40毫米大雨。1海南環島高鐵西段本線車周一（11日）起按圖定正常營運，途經海南環島高鐵東段的列車及海口市域列車計劃當日下午3時起逐步恢復開行。

隨着上周六（9日）下午今年第23號颱風「桃芝」和第24號颱風「萬宜」生成，上述兩個颱風和近期在南海活動的「銀杏」一起上演「三颱共舞」。截至當日，廣東省廣州市今年的夏天已持續231天，按照立冬大回暖的趨勢，將有望超越1994年的234天，成為1961年以來的最長夏天。