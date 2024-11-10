港府料本港經濟將保持動力　全年增長處於預測區間下限水平　

本港今年首三季合計預估經濟增長率為2.6%。財金官員今日(10日)表示，雖然單計第三季度增速有所放緩，不過由於外圍利率逐漸向下，市場氣氛好轉，股票市場和物業市場交投回暖，預計今年餘下時間本港經濟將繼續保持動力，全年的經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平。

港府明日(11日)將與第三批重點企業夥伴舉行簽署儀式，共有17家重點企業參加，來自內地、美國和歐洲，分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。連同首兩批企業夥伴，這60多家重點企業夥伴預計可為本港帶來420億港元的投資，創造逾17,000個就業機會。此外，今年截至9月，投資推廣署幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億港元，並創造超過5,700個職位。

財金官員指，引進重點企業辦公室首兩批引入本港的重點企業夥伴已相繼在本地展開業務，當中7成選擇落戶科學園或數碼港，部分則透過與其他企業合作，探索更多業務拓展的機會。

美國聯儲局上周決定再減息四分一厘，是3個月內第二次減息。財金官員表示，市場普遍預計年底前會再減息一次，投資市場對息率回落的預期，將繼續有利資產市場氣氛和增加投資者的風險胃納。