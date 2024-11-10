相思灣水上活動店獨木舟違法亂放　村霸黃子洋終知衰收起

西貢相思灣村村霸黃子洋一直目無法紀，與多間水上活動店多年來開闢官地違法亂擺獨木舟，又違泊附近海面。地政總署條例飭令不合法佔用未批租土地的情況於前日(8日)之前停止。東網記者昨發現黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部仍亂放獨木舟。記者今日(10日)再訪相思灣，黃子洋或自知理虧，今日已收起獨木舟。但記者觀察到附近仍有違擺獨木舟，數量不下60隻。

前日有10多名地政總署及3名海事處人員到場調查，惟大量獨木舟仍未移走，遂下令店方須3至4日內搬走獨木舟。有店主昨日(9日)已移走違擺獨木舟，但黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部拖至今日才將違擺的獨木舟收起。

黃子洋經營的過往聲名狼藉，該店多次被揭涉嫌違規經營，例如2022年4月曾違反防疫條例違規經營。鑑於當時疫情持續嚴重，政府發出號外公告，規定用作體育活動的處所必須在4月7日至20日期間關閉經營，惟黃被發現在上述日子繼續向顧客提供划艇。黃子洋於同年9月認罪，被判處罰款6,000港元。

去年6月，綿羊仔網購一隻高達5米的山寨版巨型黃色吹氣鴨仔，一度放在黃子洋屋前的路上充氣，涉佔用政府土地，並未經批准下，將巨鴨放到海面供遊人打卡，海事處曾派員視察及發出通告，要求涉事人24小時內將巨鴨移離，涉事人之後「知衰」將巨鴨放氣並摺疊。