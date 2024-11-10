社協倡設簡樸房最低人均居住面積　訂立起始租金　規管籠屋板間房

施政報告提出規管劣質劏房問題，卻不涵蓋籠屋床位，住戶不知道會否受影響，感到忐忑不安。香港社區組織協會今日（10日）表示，規管劏房應定人均面積、照顧特殊群體及訂立起始租金。有床位寓所住戶租住近10年，並已輪候公屋逾3年，希望政府能在不加重基層負擔的前提下盡可能改善基層居住環境。

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，當局在訂立「簡樸房」時未有訂立人均居住面積，簡樸房的標準難以滿足2人及以上的居住需求。她建議，簡樸房可以按最低人均居住面積為概念作規管，如以一人8平方米為基礎，每多一人增加5.5平方米。施麗珊提到，香港現時有不少基層群體情況特殊，如雙非家庭、單非家庭但父母離異及非長者單身人士，這些群體中不少人收入較低，而選擇住床位寓所或板房，或由於家庭背景或文件問題，即便困難也不能申請公屋。施直斥，這類床位寓所或床位板房就是「香港之恥」，應被取締。

在訂立起始租金方面，施麗珊認為，雖政府表示簡樸房不會加租，但改造單位一定要成本，而這些成本最終都會被轉嫁並體現在房租上。現時由於無起始租金，在租約結束後劏房業主大可上調租金，若租戶不能負擔，或被迫向下選擇床位寓所等居住環境更差的地方。施麗珊稱，2022年就已實施劏房租金管制，2023年第一季起以就收集的資料開始進行分析，研究是否訂立起始租金。而如今租管條例實施2年，應盡快就數據訂立起始租金。

床位寓所住戶、現年63歲的方先生坦言，自己已租住在一間床位寓所近10年，一開始對輪候公屋並不抱希望，是在社協義工的建議下才在2021年左右開始輪候，目前自己的年齡已符合長者條件，或可能不久後就能輪候到。方先生表示，早幾年自己曾想搬到劏房居住，稍微改善一下環境，但自己年齡較大，加上收入也不算很穩定，實在難以負擔劏房租金，即便很多不符合簡樸房標準、僅約6平方米的劏房都要約4,000港元。方先生指，施政報告並未顧及他們這類居住床位寓所的人，希望能將這種住宅形式取締。但他也認為這個過程肯定不容易，涉及到更多人的安置、配套等問題。