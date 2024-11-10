4宗洩密案公布　企業員工為陷害同事洩密判囚6年

國家安全部周日（10日）公布4宗涉密人員洩密案件，有企業員工因與同事發生矛盾，竊取對方保存的機密級國家秘密資料，並以其名義提供給境外機構，試圖陷害同事。經國家安全機關偵查，該員工因犯為境外非法提供國家秘密罪，被判囚6年。

案例中，有高新科技企業員工為滿足個人高消費需求，罔顧工作規定和簽署的保密協議要求，長期接受大量商業有償諮詢。該員工在明知諮詢方有背景不明境外機構、人員的情況下，仍提供工作掌握的國家機密，最終因涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，被國家安全機關移送審查起訴。

某訊息研究單位一名涉密人員為搜集工作資料成果，另謀職業發展，利用單位網絡管理漏洞，未經允許使用部門主管帳戶密碼，下載單位內網中的國家秘密訊息，並上傳至個人網絡網盤儲存。該人員因犯非法取得國家秘密罪，被判囚2年。另有兩人曾是某國家重點計劃實驗室的同事，私交甚篤，其中一人在離職後經常向對方打探項目情況，長期為境外相關機構提供訊息服務，蓄意向對方打探消息。兩人分別因涉嫌故意洩漏國家秘密罪和為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被移送審查起訴。