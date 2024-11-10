料低空經濟市場規模過萬億　葛珮帆：香港不能落後於國家

政府早前在《施政報告》提出發展低空經濟，議員葛珮帆今日(10日)表示不少公司都有意發展低空產業，又指出低空經濟是一個規模過萬億港元的市場。她又稱，不少內地省市及歐美國家都已發展低空經濟多，深圳正規劃在未來幾年發展1,000個升降點，認為香港不能落後於國家形勢。

身兼大灣區低空經濟聯盟創會會長的葛珮帆在電台節目中舉例，無人機可用作送外賣、送藥、大廈外牆維修保養、救援及低空旅遊等用途，又指出低空經濟的上中下游產業鏈包括無人機生產、應用場景及保險等，是一個規模過萬億港元的市場。

聯盟早前約見政府相關工作組組長後表示，當局計劃今年底接受低空經濟試點項目的申請，明年起陸續推出。葛珮帆表示發展新事物很難在所有基建及法規都完善後才開始做，需要邊行邊試，又認為香港不能落後於國家形勢。

社會上有聲音關注低空飛行的安全性，葛珮帆認為無人機可能比駕駛汽車安全，舉例路面經常會發生交通意外或塞車，但天空有不同高度更具彈性。她又舉例深圳有很多高樓大廈，但無人機送外賣一樣可行。而就空域管制方面，維港目前設有多個禁飛區，以便預留飛行路線供緊急救援，她指出技術上可以把天空劃分不同高度，兩者並不衝突。

對於無人機飛行衍生的私隱問題，她舉例假如有人用無人機作非法行為，現時已有科技可以擾亂信號，同意需要研究打擊的方法。至於跨境低空經濟，葛珮帆建議政府先考慮與粵澳合作，用直升機載人過境；但由於有食物安全問題，相信跨境送外賣並不可行。