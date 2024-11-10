三生態公園月初相繼開幕　分別保育海岸郊野及濕地

塱原自然生態公園由荒廢農地和部分旱田復修而成。

塱原自然生態公園昨日(9日)開幕，環境及生態局局長謝展寰今日(10日)發表網誌，指紅花嶺郊野公園、北大嶼海岸公園早前亦已分別在本月1日及2日相繼開幕，認為本月有3個自然生態公園揭幕，是香港自然生態保育史上的重要月份，體現政府多年來保護環境和自然生態的階段性成果。

謝展寰介紹，北大嶼海岸公園的面積約2,400公頃，是香港第8個、面積最大的海岸公園，累計令受保護的海洋棲息地面積增加至超過8,500公頃。位於沙頭角的紅花嶺郊野公園則佔地約530公頃，是香港第25個郊野公園，在地理位置上和深圳梧桐山一脈相連，形成連接兩地的「紅花嶺-梧桐山生態廊道」，有助港深兩地生物多樣性的保育。

至於塱原自然生態公園，謝指當局主動將荒廢農地和部分旱田復修成各種濕地生境，並興建灌溉水道，孕育各類野生動物、便利生態友善模式耕作，達致「生態保育與農耕相輔相成」的目標，是「積極保育」政策的突破。

謝展寰續指，當局現正推進於北部都會區設立三寶樹濕地保育公園，公園面積料比現時濕地公園大5倍，並更新香港的《生物多樣性策略及行動計劃》，制訂至2035年的完整策略。港府亦會加強與內地合作保育生態，包括建設梧桐山、紅花嶺生態廊道，亦正與內地商討設立中華白海豚保護網絡。