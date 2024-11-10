的哥憂被「老屈」扣分　議員促政府年內交代的士內裝車Cam

《的士司機違例記分條例》9月底生效，交通界議員表示，部分市民無理取鬧，司機擔心被人「老屈」，期望政府在年底在立法會交代是否在車廂內安裝行車紀錄儀。而就本港發展電動車，他表示電動車換電會比充電更快，對電網要求降低、較能電池壽命。

航運交通界立法會議員易志明在電台節目中表示，業界不支持的士司機違例記分制，指當局現時將原有法例罰則加倍，在未確定成效時新增新懲罰制度令業界不滿。他指出部分市民無理取鬧，的士業界和政府對在車廂中安裝車紀錄儀方向一致，期望政府在年底在立法會交代。對於的哥「兜路」問題，他表示司機會按當日路況選擇路線，或與乘客慣用路線有出入。他建議在前排座位後安裝實時地圖屏幕，若乘客有意見可即時提出。

另外，現時本港有逾7萬部已登記電動車，佔整體私家車數量逾1成。對於有車主表示充電困難，易志明指出將油站轉型為充電站需於年底才正式開始，雖然政府會投放3億港元鼓勵私人機構增添快速充電設施，但找地方興建較為艱難。他補充的士車隊也希望有固定百分比的電動車，但現時的士充電較多掣肘。他指出葵青區有部分貨櫃堆場儲存冷櫃的數量減少且具備基礎設施，建議將部分用地提供予的士業界充電。就電動車發展方向，他支持以換電方式替代充電，指換電對電網要求降低，能保持較高電池壽命而且更快。

就低空經濟發展空間，他引述早前立法會與多個政黨和運輸物流局常秘及有關部門會面，建議當局可測試幫助醫療服務單位運送藥品到離島，及可嘗試於郊外幫助運送露營貨物。他指出內地已有相關服務正推行，本港可研究學習內地相關法律及收集數據。