尖沙咀維港疑有遊艇違規載客　海事處上半年錄8宗檢控個案

維多利亞港為是本港最受歡迎的景點，幾乎所有旅客都會前往尖沙咀欣賞景色。部分旅客亦希望在海上親身感受維港兩岸的魅力。在尖沙咀碼頭，不時都有人招攬旅客登上遊艇暢遊維港。不過，部分遊艇或未獲海事處批准出租或受酬載客，疑違規經營。海事處則指，過去半年派員在維港巡查27次，合共就8宗個案提出檢控。

東網記者今午(10日)到尖沙咀碼頭一帶視察，見到短短10多分鐘已有至少兩艘遊艇上落客，岸邊亦有數十名旅客等待上船，料會在維港上觀賞景色。根據印在船身的船體標記號碼，該些郵艇均獲批准出租或受酬載客的名單。不過據報早前有多艘遊艇部分並沒有向海事處申請出租或受酬載客，懷疑違規經營，部分遊艇放置巨型充氣公仔裝飾和膠椅，救生衣則放在櫃桶內。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，船家等人在碼頭招攬旅客的模式下，旅客難以分辨經營者的身份，以及是否合法，而行程的質素及安全亦不受保障。另有旅客認為船隻並沒有明顯的標誌區分是否合法經營維港遊，認為政府有必要加強監管，以保障旅客。

海事處表示，過去半年派員在維港巡查27次，合共就8宗個案提出檢控，包括沒有向海事處申請出租或受酬載客；而所有巡查的船隻均配備符合法例要求的救生設備。處方亦提醒市民乘搭街渡渡輪前，須核實服務是否已獲運輸署批准以保障自身安全。