印尼大學生來港後深受多元文化吸引　冀以在港所學回饋香港

Vincent Tjuatja期望自己的研究成果將來可在香港應用，回饋香港。

特區政府設立一帶一路獎學金，鼓勵「一帶一路」沿線國家的學生來港升學，至今近700人受惠。現年24歲的來自印尼的Vincent Tjuatja，2018年入讀香港理工大學土木及環境工程學系，是其中一名獲頒特區政府一帶一路獎學金的學生，他表示來港後深受香港吸引，亦跟其他許多非本地學生一樣在畢業後選擇留港工作，加入一間工程公司，未幾決定繼續學業，重回理大，現正修讀博士課程。

Vincent表示，當初之所以來港升學，是因為嚮往這個融匯東西文化的多元社會，而現時他主要研究水力學，包括研究檢測喉管滲漏的方法，期望自己的研究成果將來可以付諸應用，以在香港所學，回饋香港。

一帶一路獎學金推出至今，已有超過680名來自49個「一帶一路」國家，包括印尼、馬來西亞、巴基斯坦和越南的學生受惠，而他們較多就讀商業、工程和科學相關學科。政府推廣「留學香港」品牌，以獎學金等吸引更多境外學生。

教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑指非本地畢業生投入本地勞工市場，有助香港建立多元化和可持續的人才庫，支持香港長期發展，為將香港發展成為國際專上教育樞紐，除吸引人才來港升學，政府也支持本地院校加強國際交流，又會爭取舉辦國際教育會議及展覽。