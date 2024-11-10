九龍東金融地產機構量倍增　發展局稱適時賣更多商用地

「起動九龍東」啟動逾12年，至今已出售8幅約58萬平方米商業用地。發展局局長甯漢豪指，政府將會按部就班，適時推出更多商業用地，又說過去十多年來，九龍東已吸引了多家跨國公司設立辦公室，形容當地發展迅速。當局又指該區銀行金融保險業及地產專業商業服務機構數量已倍增。

港府2011年宣布發展啟德發展區、九龍灣、觀塘及新蒲崗商貿區，建立香港第二核心商業區。有工會今日(10日)在新蒲崗舉行「九龍東可持續高質量發展研討會」。會上甯漢豪指出，九龍東區位於本港中心，地理優勢明顯，開車前往機場約需38分鐘，而到香園圍口岸更僅需33分鐘，顯示出該區的便捷性。她表示，過去十多年來，該區已吸引了多家跨國公司設立辦公室，形容當地發展迅速。

甯漢豪又提到，現行活化工廈計劃之中，東九龍的工廈佔超一半，而當局將於2027年審視計劃，並根據發展需要進行調整，鼓勵業主把工廠大廈改建為非工業用途，以便為初創企業提供更多發展選擇。甯續指該區「反轉天橋底行動」營造策略至今吸引超過90萬人參與，已成為當區的重要地標。

起動九龍東專員靳嘉燕則在會上表示，去年該區銀行金融保險業及地產專業商業服務機構的數量是12年前的3.8倍，業務範疇亦已逐漸轉型，偏向「策劃管理」，從2011年的11%上升至2023年的57%，工廠或生產工場等的製造業佔比僅不足30%。文化體育及旅遊局副局長劉震則指，啟德體育園的建設雖曾引起不少爭議，但慶幸政府堅持建設該美麗的場館，期待未來能吸引國際巨星來此演出。