華空軍首公開多型武器裝備　「空中四劍客」戰機同框

內地周日（10日）發布人民空軍成立75周年主題宣傳片《為你》，多型武器裝備震撼畫面首次公開。片中多次出現運20運輸機夜間空投空降訓練，以及運油20加油機為空警500A預警機空中加油的畫面。此外殲20、殲16、殲10C、殲16D戰機「空中四劍客」同框畫面亦受到關注。

軍事專家王明志指出，「空中四劍客」是在「三劍客」的基礎上，再添電磁領域「無形殺手」殲16D，他們既是空軍航空兵的四把利劍，也是空軍航空兵新質戰力的組合，代表隱形與非隱形戰機配合、火力打擊與資訊作戰一體、多機型組網協同制空精打的新型空戰樣式，是中國空軍走在空戰方式方法演變前列的寫真與縮影。

另外，殲20在演訓活動中內埋彈艙導彈發射，充分表明隱形飛機作為空軍骨幹裝備，列裝數量愈來愈多，裝備普及面愈來愈廣。今後殲20和殲35A不僅可形成重型與中型隱形飛機的功能組合，更可形成制空與多用途作戰並重的任務組合。片中也出現鷹擊21導彈發射的畫面，表明空軍具射程遠、速度快、精度高、突防強、毀傷猛的先進打擊手段，有制衡強敵的利器。