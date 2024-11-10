國際美酒展吸逾8000賣家入場　外國展商料數年內可獲100萬歐元訂單

香港國際美酒展昨日(9日)結束，共吸引來自61個國家及地區，逾8,200名貿易買家入場參觀採購，當中多個東盟國家及日本等地的買家更錄得理想升幅。有首次參加美酒展的外國展商認為，下調烈酒稅是個極好的消息，估計透過美酒展，數年內可獲得約值100萬歐元的訂單。

貿發局副總裁張淑芬表示，新一份施政報告公布下調烈酒稅，推動高端烈酒貿易。今屆美酒展超有過四份一展商帶來世界各地的烈酒，例如中國白酒、威士忌、伏特加、白蘭地等，樂見很多展商和買家積極洽商，把握新措施帶來的商機。

展覽期間共舉行了50場活動，當中12場與烈酒相關。有與會講者在研討會上指，香港下調高端烈酒稅，不少企業已即時調低酒價，有助刺激烈酒需求。

來自愛爾蘭的威士忌展商首次參加美酒展，創辦人Michael Scully稱，在展會首一天半已結識約30位來自世界各地的潛在買家，認為下調烈酒稅是個極好的消息，估計透過美酒展，數年內可獲得約值100萬歐元的訂單。亦有首次參加美酒展的捷克展商稱，短短一日半已接觸了約50名買家，當中逾10位有機會達成合作。