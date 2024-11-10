亞裔藝采假文化中心舉行　23國及地區各展文化內涵

文化體育及旅遊局主辦的「亞藝無疆：亞裔藝采」於今日(11日)舉行，香港文化中心的露天廣場及大堂設有來自23個亞洲及「一帶一路」國家和地區的文化團體的攤位，透過民族音樂、舞蹈、服飾展示、手工藝和特色小食，展現各地豐富的文化內涵。文體旅局局長楊潤雄表示，今次藝術節為第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇中的「民生及民心相通類項目」，旨在促進不同國家和地區之間的聯繫與共融，「亞藝無疆」亦致力於成為國際文化品牌，推動文化交流。

科威特於今次活動派出逾20人的表演團體，包括科威特交響樂團和哈邁德．賓．侯賽因民俗表演團，為觀眾帶來傳統中東樂器的演奏和特色民族舞蹈，團隊亦在11月8日及9日在港九新界不同地方演出，表演亦是「科威特文化、藝術和文學週」的一部分，展現香港作為中外文化藝術交流中心的優勢。

另外，香港文化中心大堂亦舉辦「衣香禮影—民族服飾展」，展出各地節慶及婚禮服飾，包括孟加拉的新娘服Saree、哈薩克斯坦的傳統游牧民族服裝等，免費向市民開放參觀。