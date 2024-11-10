黑龍江去年出生率全國墊底　再創歷史新低

近日出版的《中國統計年鑑2024》最新數據顯示，去年黑龍江省人口出生率、死亡率、自然增長率分別為2.92‰、9.84‰、-6.92‰。其中出生率和自然增長率均在全國墊底，死亡率則為最高，引起關注。

前年黑龍江人口出生率為3.34‰，自然增長率為-5.11‰，已創下歷史新低，去年再破紀錄。出生率、死亡率等數據通常在每年上半年各省發布的國民經濟和社會發展統計公報中公布。但隨着人口進入負增長，一些省份停止發布相關數據。根據《2023年黑龍江省國民經濟和社會發展統計公報》，黑龍江省截至去年年底常住人口總數為3,062萬，其中城鎮人口2,054.9萬，鄉村人口1,007.1萬，常住人口城鎮化率達到67.1%。公報並未提及出生率、死亡率、自然增長率等指標。

值得注意的是，黑龍江省國民經濟和社會發展統計公報通常在每年3至4月發布，但今年延至6月11日才發布，成全國最遲。黑龍江省統計局綜合處解釋，公報發布日期延遲主因是層層審批，統計部門的工作一直沒有停止。對於公報為何沒有放在黑龍江省統計局官網當眼位置，綜合處稱是由於網頁改版所致。而出生率、死亡率和自然增長率未公布原因，與公報結構調整有關。

黑龍江省去年常住人口總數比前年減少37萬人，人口學專家何亞福分析指，根據黑龍江省去年自然增長率計-6.92‰算，自然減少人口為21.3萬，意味有15.7萬人淨流出。一個地區的常住人口減少有兩個原因，一是死亡人口多於出生人口，二是人口外流。從2011年開始，黑龍江省常住人口一直呈下降趨勢，累計減少了771萬人。東北三省的人口形勢中，遼寧名吉林均出現人口回流趨勢，獨缺黑龍江省。