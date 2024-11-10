全運會倒數一周年　啟德體育園上演戶外燈光展

粵港澳三地聯辦的2025全國運動會倒數一周年，全運會統籌辦(香港賽區)特意安排於昨日(9日)及今日(10日)晚上8時至10時，在競賽主場之一的啟德體育園主場館外牆上演動感戶外LED燈光展。

這場燈光展標誌著香港首次參與承辦國家最高水平、最大型的綜合體育盛事，為本港體壇開啟了嶄新篇章。分別於明年11月9日及12月8日開幕的第15屆全國運動會及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會將首次由廣東、香港及澳門聯合舉辦，香港賽區昨日舉行倒數一周年活動典禮。

香港將承辦全運會的8個競技比賽項目，其中包括近年發展迅速的劍擊、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、沙灘排球、籃球(22歲以下組別)以及三項鐵人賽事。項目將在啟德體育園、紅磡體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、維多利亞公園及維多利亞港等地舉行。

在殘特奧會方面，香港將承辦硬地滾球、輪椅擊劍、乒乓球(TT11組)、特奧項目乒乓球，以及大眾項目的輪椅舞蹈。