港青提4公升水跑6公里　體驗貧困居民徒步取水

宣明會於上月舉辦「Global 6K for Water」跑步活動，3位來自香港的青年大使遠赴南韓參加，親身提着裝滿水的4公升水桶跑步6公里，感受缺乏水資源及清潔食水的居民之苦。「6公里」正是貧困偏遠地區居民每日徒步取水所行走的平均距離，3位大使過去曾參與「聯中饑饉」，對飢餓議題相當熟悉，仍難以想像如何每日徒步行6公里取水，直言相當吃力。他們指從此更學懂珍惜食水，亦反思為何同為大都市的首爾，比本港更關注相關清潔食水議題。

大使之一，現年26歲任職醫療器材公司的陳子駿為訓練手部肌肉，備戰期間集中握重訓練，惟當日提着一個裝滿水的4公升水桶去跑仍驚覺難度遠比想像中高，堅持跑3公里便需減重。他指出雖然參加者可以減重，但世上不少人沒有選擇，亦不能放開手上的水桶，每日只可硬著頭皮完成路程。

另一名正就讀大專的參加者吳啟軒自言，平時沒有跑步的習慣，但最後亦能達成目標，覺得活動充滿意義。他指出在香港公廁也可以獲得洗手用的乾淨水，飲水機亦可提供清潔食水，但活動過後才發現並非必然，小孩子還會因取水犧牲上學的機會，更可能遇上危險。同樣正就讀大專的參加者王肇謙則稱，希望今次以青年人身份讓大家注意清潔食水議題，又指以前一支未飲完的樽裝水，往往會因不想拿着水樽而丟棄，但自此更加珍惜食水。

宣明會今年亦首度將賽事引入本港，冀為改善非洲的水利項目籌款。賽事將於12月8日舉行，設個人組、親子組及同心漫步。活動當日亦設有水資源教育攤位，體驗貧困孩子取水過程，以及介紹宣明會的水利項目工作。