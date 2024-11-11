至上月底非法餵鴿發22張罰款通知書　區議員：談不上立竿見影

野鴿成群，勢必對環境衞生構成負面影響。早前當局已通過修例，並就非法餵飼野鴿共發出22張定額罰款通知書。上月25日，立法會議員與西貢區議會會面，期間曾就野鴿聚集黑點和打擊非法餵飼而交換意見。會後，西貢區議員張美雄表示，針對餵飼野鴿的條例實施後，成效雖談不上立竿見影，但野鴿數量已明顯減少，期望當局在加強執法之餘，亦要持續地進行宣傳教育、透過多管齊下的措施方可解決野鴿滋擾的問題。

張美雄指將軍澳多個地方，如寶琳、厚德邨和坑口一帶都是野鴿聚集黑點，其中港鐵坑口站出口更是重災區，最嚴峻時期幾乎野鴿多過人。此外，將軍澳醫院後山的一幢廢棄村屋曾一度成為餵鴿基地，累及附近屋苑鳥糞遍地，不少居民懸掛CD光碟以作驅趕，效果如何不得而知，但總不及得當局施放避孕藥、跨部門執法等連串打擊措施來得奏效，特別是禁止餵鴿的條例實施後，過去遮天蔽日的野鴿群已變得疏疏落落。

儘管條例和罸則具有阻嚇性，但張美雄認為非法餵鴿的情況很難杜絕。事關「你有張良計、我有過牆梯」，當不能光明正大地餵鴿，就會有人暗地裏進行，或者「唔覺意」地遺下飼料。他說留意到，有餵鴿行為的多是上了年紀的街坊，不排除他們是抱持免於動物挨餓以「積陰德」的良善動機，因此當局亦須透過宣傳教育以灌輸正確觀念，而漁護署就以巡迴形式到全港多個地點設置「鴿級任務」街站，本月初街站剛去到將軍澳，向街坊傳遞勿餵野鴿的訊息。總之，解決野鴿問題不能單靠檢控，措施必須多管齊下，且要持之以恒。

至於8月1日生效的《2024年野生動物保護(修訂)條例》，截至10月27日漁護署與相關部門就非法餵飼野鴿共發出22張定額罰款通知書。漁護署強調，《修訂條例》已提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁一年，以及就非法餵飼引入5,000元的定額罰款。署方會根據情報和舉報，加派人手巡查全港不同地方，特別是過往有非法餵飼活動的地點，並按情況在不同日子及時段採取執法行動。此外，署方聯同食環署、康文署和房屋署成立跨部門禁餵執法工作小組，定期檢視和商討加強就非法餵飼的執法行動。