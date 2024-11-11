籲雙11謹防假貨　公安部公布網上侵權假冒典型案例

公安部周日（9日）提示廣大消費者，在雙11期間，要切實增強法治意識和防範意識，警惕促銷套路，謹防假冒偽劣。

公安部表示，全國公安機關今年來依法嚴厲打擊互聯網領域侵權假冒犯罪活動，集中偵破一批利用直播帶貨、網購平台等渠道制假售假犯罪案件，打掉一批犯罪團夥。截至目前，共破獲相關案件1,900多宗，同時公布依法打擊網上侵權假冒犯罪10起典型案例。

其中在今年6月，遼寧撫順公安機關根據權利人企業舉報線索破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人13名，搗毀犯罪窩點15處，現場查獲假冒品牌服裝2萬余件，涉案金額1,500多萬元（人民幣，下同，約1,624萬港元）。經查，2020年10月以來，犯罪嫌疑人邵某宏等人從上游售假人員手中低價購買大量假冒品牌服裝，僱用多名網絡主播，利用電商平台進行直播銷售，累計銷售假冒品牌服裝50多萬單。

另外，黑龍江哈爾濱公安機關今年4月根據權利人企業舉報線索破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人3名，現場查獲假冒品牌麻辣燙底料成品200箱、假冒包材2.1萬份，涉案金額1,000萬元（約1,082萬港元）。經查，2021年1月以來，犯罪嫌疑人鄭某陽等人在互聯網上聯繫、訂製假冒多種品牌麻辣燙底料包裝袋、紙箱，購買原材料生產假冒品牌麻辣燙底料，通過社交平台等網絡渠道向外銷售。