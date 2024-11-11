女子自助結賬「漏掃」　連偷10次豬肉被刑拘

內媒周日（10日）引述上海普陀警方消息，上月底白麗路派出所接轄區盒馬超市負責人任某報案稱，一名女子先後數次至其店內盜竊，合計盜走近千元的鮮豬肉。案發當天，該女子又來行竊，正巧被店員抓着。接報後，警方立即到場開展調查處置。

負責人任某反映，近期發現冰鮮區的鮮豬肉大量丟失，查看視訊後發現，常來購物的女子劉某有重大嫌疑。任某本想忙完近期的工作再報警處理，詎料劉某再來作案。民警發現，劉某確實曾多次攜帶手提袋至盒馬的冰鮮區域「光顧」，趁店員不備時將鮮豬肉裝入袋中，隨後又假裝自己沒有購物，在自助結帳區域內停留片刻後，堂而皇之地逃離現場。

在調查過程中，民警當場從劉某隨身攜帶的袋中，起獲兩盒包裝完好的鮮豬肉，而她當時並未付款就離開了超市，所幸店員及時發現。劉某一度辯稱，閉路電視畫面中的嫌疑女子只是和她長得一樣，而非她本人。最終，在證據面前，劉某如實供述了自己的犯罪事實。

據劉某交代，不久前她曾來過盒馬購物，在自助結帳時不小心漏掃了一件商品，過了好幾天也沒有人聯繫她補繳錢款。嘗到甜頭的她便開始頻繁「光顧」，結帳方式也從漏掃轉變為「零掃」。目前，劉某因涉嫌盜竊罪，已被普陀警方依法刑事拘留。