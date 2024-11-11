私人工程量驟減　明年起步入寒冬

建造業工人失業率長年高企，導致工人收入大受打擊。據政府統計處7月至9月的數字顯示，建造業失業率高達4.4％，按年升0.5個百分點，高於同期整體失業率的3％。有工會表示，工程量大減導致釘板、落石屎及紮鐵等前期工種工人首當其衝，有開工不足的情況。另外，由11月起更有14項工種將「凍薪」，工會促請政府創造就業，增加工人培訓。

有工會代表稱，現時的工程是兩年前的標，明年中至年尾就會起貨，預料到時泥水、水電等後續工種會陸續受到影響，又預計未來幾年都是寒冬。

工會又稱，地產發展商對新項目的開展意欲降低，導致私人工程量突然驟減，業界現時沒有新工程，估計明年初或明年中，會有兩波較多工人「冇工開」的日子。

面對地盤工程量大減，工人收入大受打擊。工會早前決議其中主要16項工種行業，包括紮鐵、泥水、油漆、喉管、木匠及搭棚等，當中有14項工種將由11月起「凍薪」，只有金屬棚架及挖掘機工人薪酬分別升3.1％及3.3％。工會早前明言，可預見私人工程量減少，在整體建造量增長放緩情況下，會對業界造成更巨大挑戰。

工會又稱，業界存在已久的「多層分判」和「價低者得」陋習，導致頻頻爆發欠薪欠糧情況，眾多負面事件窒礙業界發展，也難以吸引年輕人入行。工會呼籲政府推出更多工務工程，短期內為本地工人創造更多就業機會，並重新檢視輸入外勞政策對本地工人就業的影響，保障本地工人就業。