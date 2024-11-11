香港快運派員遠赴法國驗收新飛機　4日檢查逾300個項目

乘搭飛機是其中一個旅行體驗，航空公司亦因應需求增購飛機，究竟驗收新飛機有哪些程序？有飛機工程師表示，驗收一架客機涉及超過300個檢查項目，包括檢查機身、引擎、機艙應急設備等，並須在機師試飛期間，檢查機艙設備是否如常運作；一旦發現任何瑕疵或「甩漏」，則需交由飛機製造商執修。待確認飛機符合安全及質量要求後，則須簽署文件將飛機所有權轉移。所有驗收程序須在4日內完成。有工程師形容，他們的工作是保障飛行安全的第一重把關，重要性與機師一樣，「冇我哋都係冇得飛！」

香港快運早前派出2名機師及3名飛機工程師組成驗收團隊，前往法國圖盧茲的空中巴士交付中心，為快運的第10架A321neo型號客機，進行為期4日的飛機檢查及試飛。香港快運飛機工程及維修部技術服務工程師趙善衡及梁健安早前參與驗收新飛機。趙指出，4日的驗收工作非常緊湊，首日會做地面檢查，檢查飛機的外部、內部和各系統，包括機身、引擎、天氣雷達、液壓系統及貨艙內煙霧探測器有否瑕疵，又會檢查機艙內的應急設備，以至廚房、座位、安全帶等設施的安裝完成度及性能。

梁健安續指，第二日會進行試飛，其中機師會進行飛機性能測試，檢查飛機引擎及運作是否符合要求；而工程師則會在飛行狀態下，於機艙中進行性能測試，例如留意有否異常的聲音或漏氣、廁所水喉流水量或馬桶沖水能否在3.8萬呎高空如常運作等。趙善衡補充，第三日則與廠商跟進所有「甩漏」的執修情況，若飛機狀況符合要求，就會進行技術和文件驗收。第四日則是飛機所有權轉移，將飛機正式落戶至快運。

兩人均從事飛機工程師至少7年，驗收至少10架飛機。梁健安表示，每次驗收飛機發現的問題各異，例如機艙牆紙貼得不好、玻璃崩花，以至機艙標語未有按香港法例要求提供中英對照版本等。趙善衡補充，團隊須在當下找方法解決問題，在緊湊的時間內完成驗收目標，形容是「好大嘅成就」。

飛機抵港後，工程師須在短時間內完成服務前檢查(Pre-service check)，包括打開引擎整流罩檢查引擎狀況、在客艙安裝應急設備和安全檢查清單等，以正式投入客運服務。兩人早前驗收的A321neo型號客機，已於上周六(9日)首航，由香港飛往泰國曼谷。

香港快運飛機工程及維修部總監熊百淳表示，航空業着重飛行運作安全，而飛機工程師的日常工作就是保障飛機運作正常及安全，飛機工程師與航空業其他崗位，例如機師等一樣重要，「冇機師冇得飛，冇工程師亦一樣冇得飛。」現時快運的飛機工程及維修部門共有170名員工，他指出，香港航空業發展蓬勃，政府現正拓展機場城市藍圖，要鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，需要持續吸引人才，期望有更多人投身成為飛機工程師。