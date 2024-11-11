打擊西九龍區非法電動可移動工具　拘19人檢19部電動單車

西九龍區執法部門於10月21日至11月6日，在區內展開一連串拘捕行動，打擊「非法駕駛電動可移動工具」有關罪行。警員亦與香港主流外賣平台展開先導計劃，建立合作機制，共同防止外賣員使用非法電動單車而危及道路使用者。

警員在行動中派出便裝及軍裝人員，在區內主動截查使用電動單車人士，期間共拘捕19人(22至62歲)，包括14男2女本地人、2名菲律賓男子及1名巴基斯坦男子，他們分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕，現均已獲准保釋候查，須於11月下旬報到。行動中，人員共檢獲19部電動單車。

執法部門與香港主流外賣平台今年8月開始展開先導計劃，建立合作機制。一旦發現外賣員涉嫌違法行為，如使用電動單車或嚴重違反交通法例，平台除了會全力配合警員的調查外，亦會啟動內部處分機制，暫停或中止有關外賣員的登入資格。執法部門重申，使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。一旦發生交通意外，受害人將無法向保險公司進行索償。