年輕人南下避寒成趨勢　航空公司淡季推機票優惠

機票酒店預訂平台去哪兒最新公布的數據顯示，今年冬季南下預訂酒店且入住超過一個月的訂單量同比增加一倍。除傳統長者旅客外，冬季南下避寒趨勢年輕化，25至30歲用戶訂單量較新冠疫情前增加2.5倍。

每年十一長假後直至春節期間幾個月都是旅遊淡季，航空公司為了吸引更多旅客，紛紛推出各種優惠，包括調整航班安排、推出特價機票等。上月27日起新的冬春航班計劃實施，不少地方的機票價格甚至低於高鐵票。本月從杭州飛往廣州、西安、石家莊、青島、煙台的直航機票價格降至200元（人民幣，下同，約220港元）以下，飛往廈門、成都、貴陽、蘭州等距離較遠的目的地，價格也低於300元（約330港元）。

往年，北方地區的長者每逢冬季會前往溫暖的南方地區過冬，待天氣回暖再返回北方。近年愈來愈多年輕人加入南下避寒的行列，而25至30歲年齡層多半已進入職場一段時間、有一定經濟基礎，又毋須照顧孩子。除了海南三亞、海口等傳統冬季度假地，旅客更願意探索人少、景美、溫度適宜、性價比更高的小城和縣城。從客源地來看，最喜歡去南方避寒的城市居民包括北京、成都、瀋陽、上海、長春、天津、哈爾濱、重慶、呼和浩特、烏魯木齊。