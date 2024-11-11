出海觀匯演增多　業界指維港登岸位置不足　憂爭相上落客有危險

現時維港上空不時有大型煙花或無人機匯演，吸引大批市民和遊客在海旁觀賞，同時亦有人租艇出海觀賞，由於不少船隻同時在維港海面輪候靠岸，船家更不時要爭位上落客，會有危。 海事處回覆傳媒查詢時指過去半年接獲維港發生10宗船隻輕微碰撞報告，但全部均非在於維港舉行煙花或無人機匯演的日子發生，已適當跟進。

《施政報告》提出發展遊艇旅遊，建議由遊艇會，在紅磡、南丫島及香港仔興建及經營泊位，但未有提及登岸設施。

有業界人士對傳媒反映在過去數次煙花匯演，遊艇公司出船的數量增加，高峰期曾有近200艘遊艇同時在維港海面等候埋岸，指船隻之間距離很近，若船長經驗不足，或多或少會有危險，又指維港附近不夠位置讓遊艇上落客，九龍的停泊位主要集中在尖沙咀碼頭，只有6個；港島有中環碼頭及銅鑼灣避風塘，靠泊位置不錯，導致大型匯演一結束，遊艇鬥快爭位落客，而部分船隻速度快得超速，不時都會因而碰撞。

旅遊界議員姚柏良建議在尖沙咀海濱花園擴建梯台；而在紅磡海濱，除了發展遊艇旅遊外，亦應考慮增設登岸設施，以分散維港沿岸的靠岸位置，避免船隻過度集中。

海事處回覆傳媒查詢時強調有措施確保船隻有序讓乘客安全登岸，指在節日期間會在維港實施特別海上交通管制，例如10.1，會在燃放煙花的躉船附近設立禁區；九龍和觀塘公眾碼頭，以及中環9號和10號碼頭亦有緩衝區，所有船隻必須於指定等候區內輪候才可靠泊，確保匯演結束後，有秩序讓乘客登岸。