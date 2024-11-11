港大簽署備忘錄培訓低空經濟人才　明年9月開全球首個碩士課程

為加速推進大灣區低空經濟發展，大灣區低空經濟聯盟今日(11日)與香港大學簽署合作諒解備忘錄，為發展低空經濟培訓人才，及推動灣區成為全球低空經濟的先行者、示範區；港大亦將成立「香港大學低空經濟研究中心」 及率先開設低空經濟相關碩士課程。

簽約儀式由身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆，與香港大學副校長（研究）、工程學院及經濟及工商管理學院雙聘講座教授申作軍教授作雙方代表簽署。根據協議，雙方同意在「教育」及「項目」上攜手合作，促進低空經濟領域的創新與實踐，通過整合雙方資源，共同開發和推廣先進的培訓課程和認證體系，建立一個持續的人才發展平台。

在「教育」合作方面，聯盟每年向港大推薦不超過10名符合條件的學生，進入攻讀港大低空科技工程理學碩士（MSc in Engineering in Low-Altitude Technology, MSc(LAT)）課程，而聯盟會邀請在低空經濟領域的知名專家、企業家擔任課程的講者及研討會嘉賓，亦會安排企業參觀活動，使師生可以從第一身角度、深入了解低空經濟領域的實際應用與發展趨勢。此外，雙方亦將聯合舉辦研討會、講座及參觀等，加強學術界與業界之間的交流與合作。

在「項目」合作上，聯盟與港大會互相協助尋求資源，以推動低空經濟學術、技術研究及技術轉化落地，並在條件許可時共同實施項目。

葛珮帆指低空經濟正是內地大力推動的戰略性新興產業，是發展新質生產力的典範，正以驚人的速度發展，聯盟的重要任務是集結各界力量助力港府推動低空經濟發展及培育高質量低空經濟人才，而與港大成為戰略夥伴合作關係，可充分利用學術界及業界的力量，培育低空經濟領域高質量人才、推動相關學術研究、技術轉化，共同推動大灣區成為全球低空經濟的「先行者」、「示範區」，搶佔低空經濟過萬億市場的新「藍海」。

港大指將以工學院，理學院，經管學院及法律學院為核心成立「香港大學低空經濟研究中心」，中心還將和大灣區低空經濟聯盟、香港各兄弟院校合作打造一個聯合創新平台。港大將在2025年開設航空專業本科輔修以及低空技術碩士課程，通過建立工業聯合實驗室、聘用資深從業工程師為學生輔導、授課及為業界培養研究生等方式，和香港、內地工業界展開深度合作，並着手開闢一條試驗航線，積累低空運營經驗，優化我們設計的飛行器，全面推動香港低空經濟的發展。

港大低空科技工程的理學碩士課程是全球首個在低空技術領域開設的碩士（LAT）課程，計劃於2025年9月展開。課程預計招收100名學生，教授無人機技術創新、商業運營等專業知識，塑造具備環球視野的專業低空技術人才。