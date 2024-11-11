環署稱新環評所需時間縮短一半　舊評估過渡安排明年中終止

環境保護署今日(11日)表示，新修訂的《環境影響評估條例》及《環境影響評估程序的技術備忘錄》自去年6月30日實施以來，整體環評項目所需時間縮短一半至約15至24個月內完成，形容是已見成效。容許部分項目採用舊有技術評估的過渡性安排將於明年6月30日終止。

新修訂《環評條例》簡化技術評估要求、利便直接申請環境許可證、建立中央環境數據庫，以及修訂指定工程項目範疇等。環保署亦推出中央環境數據庫，並獲得政府部門、顧問公司和學術界等各持份者的正面評價。署方提到過去一年，約有80個環評及規劃項目運用了數據庫的線上工具進行研究。此外，現時每月約有2,000名公眾訪客瀏覽數據庫內的環境資料。署方又說會持續更新中央環境數據庫。

環保署續指，部分對環境影響輕微並會採用有效緩解措施的指定工程項目，項目倡議人可透過利便的安排，提交工程項目簡介和有效緩解措施，直接申請環境許可證。而一些較複雜及耗時甚長的項目，項目倡議人可透過中央環境數據庫的各項創新技術評估措施，包括善用基線空氣質素資料和網上噪音評估模型，以及提前進行標準化生態調查資料等，令整體環評時間可縮短約20至30個月。

新例下，在去年已獲同意環評研究的項目，環保署容許採用舊有技術評估方法。鑑於新修訂已實施逾一年，項目倡議人和業界普遍已適應新規定，過渡性安排將於明年6月30日終止。項目倡議人須於限期前向環保署署長申請批准環評報告，或選擇申請新的環評研究概要。