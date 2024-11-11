前高級機電工程師向下屬借貸　接受利益罪成判囚4個月緩刑2年

機電工程署一名前高級機電工程師，疑因賭博問題及股票失利而債台高築，遂未經許可向4名下屬借貸共逾36萬港元，被廉政公署落案起訴。被告早前承認10項訂明人員接受利益罪，今（11日）在觀塘裁判法院判刑。裁判官指，雖然被告失去長俸某程度是咎由自取，但考試到被告已還押14日，求情信顯示他已有悔意，判他入獄4個月，緩刑兩年，另在兩年間，每月需向政府償還6000港元，即合共需還款14.4萬港元。

50歲的被告陳家強於1998年加入機電署，2014年獲晉升為高級機電工程師，案發期間被分派到機電署市政工程（香港）分部工作。控罪指被告於2022年9月至2023年2月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從其4名下屬接受10筆共約36萬港元貸款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告在半年內先後多次向該4名下屬指稱因需要金錢支付家人醫療費用，或要償還銀行貸款，需借貸周轉應急，每次由一萬元至15萬元不等。調查亦發現，被告至今只曾向其中一名下屬償還其中約5萬港元，其餘3名下屬的借貸均從未還款。被告於2023年5月辭職離開機電署，並於今年4月被廉署拘捕。被告在警誡下表示，因不善理財、投資失利而欠下巨債，擔心債主找上公司，無可奈何向下屬借錢。庭上透露，被告已破產。

案件編號：KTCC 1821/2024