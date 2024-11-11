意總統反對保護主義　華倡中歐管控分歧

意大利總統馬塔雷拉上周四（7日）至周二（12日）國事訪問中國，已與多名中國領導人會晤，並見證兩國簽署關於文化、科技、教育、世界遺產地結好等領域多項雙邊合作文件。他指出，意方在許多重大問題上與中方立場相近，都反對保護主義，倡導相互開放，主張加強建設性溝通與團結合作。

馬塔雷拉表示，意中應進一步深化文化、教育、語言教學、遺產地結好等人文領域交流合作，推動東西方文明交流互鑑。意方堅定恪守一個中國原則，始終將中國作為重要合作夥伴，期待與中方加強經貿、科技等領域合作，推動兩國關係邁上新的高度。意方願與中方密切多邊協作，為促進世界和平與穩定貢獻智慧。中方指出，中歐應堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓雙邊關係展現應有的成熟和穩定。中方願與歐方加強合作應對全球性挑戰，希望意方為此發揮積極作用。

馬塔雷拉上周六（9日）到訪北京大學並發表演講，強調當今世界更需要加強不同文明間的對話交流，以促進各國間的相互理解。他表示，意方期待與中國深化在科技、環境、公共衞生等領域的合作，共同應對全球性挑戰。