管有大量兒童色情物品　曾與年僅10歲女童性交　倉務員判囚4年

一名九十後倉務員因管有大量兒童色情物品，包括135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，又與當時年僅10歲的女友非法性交，因而被起訴。他早前承認與13歲以下女童非法性交罪及製作兒童色情物品等4罪，今日(11日)在高院判刑。法官引述報告指，被告有反社會人格障礙，重犯風險高。法官考慮到被告有同類案底，與事主的年齡差距大，判被告入獄4年。

現年27歲男被告莊信謙，任職倉務員，過往曾有與16歲以下女童非法性交的定罪記錄。被告早前承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及兩項製作兒童色情物品罪。同意案情指，2021年8月4日，警員在街頭截查被告，在被告手機及平板電腦內，發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片。

案情續指，警員調查發現，有20段影像涉及一名未知身份的女童及女童X。被告在警誡下稱，前者曾經是他的女友，但被告不知她的年紀。至於女童X，2021年6月，兩人首次約會，之後成為情侶，當時X年約10歲。同月被告在觀塘安泰邨某座後樓梯，與X進行性行為。過程中，被告拍攝了11段影片。

案件編號：HCCC417/2023