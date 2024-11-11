房屋短缺　地產界議員指只要政府改變思維模式　土地自然會來

本港缺乏土地，令公營房屋供應短缺，但地產及建造界議員龍漢標指本港並不缺乏土地，香港總面積超過1,000平方公里，實際上有80%的土地仍未使用，他認為只要政府改變思維模式，識變、應變及求變，土地自然會來。

龍漢標今日(11日)在網上貼文，指香港總面積逾1,000平方公里，面積不小，但用來建造住宅的土地只有約7%，連同商業、工業及道路網等的土地，加起來也不夠20%。換言之，有80%的土地我們仍未使用，其中有些土地是不能動的，例如郊野公園。

政府近年大力推動北部都會區發展，面積達3萬公頃，等於300平方公里，就是香港總面積的30%，他反問為甚麼忽然間可以拿出3萬公頃的土地來發展呢？他認為其實這就是一個思維模式的改變。

他指過去很長一段時間把香港分割成市區和郊區，將焦點放在市區裏面，例如香港島、九龍及新九龍，再加上郊區除了發展新市鎮，其他很大部分都作農田之用，為何突然有這3萬公頃，其實就是當政府改變思維模式的時候，就自然可以解決土地不足問題，自然就可以找到土地出來。