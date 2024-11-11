中大民調顯示逾34%港人想移民　經濟欠佳沒前途為主因

在有意移民的受訪者中，約26.6%表示近期有為移民或移居做準備。

近年有不少港人移民。中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，發現受訪者對本港是否宜居與生活的評分平均值為60.8分，較去年9月時的評分為高，但仍有34%受訪市民有打算移民或移居外地。而最多人提及的增加移民意欲因素為香港經濟情況欠佳/經濟沒前途，其次為香港政制不民主，以及政治爭拗太多等因素。

中大香港亞太研究所在上月9日至25日期間，以電話訪問了711位18歲或以上的香港市民。調查發現約34.1%受訪市民表示「有打算」，比例較去年9月下跌了3.6個百分點。被問到有什麼本地因素令人打算移民或移居外地時，在有打算移民或移居外地的受訪者當中，約23.8%認為經濟情況欠佳、23.8%經濟沒前途、14.9%香港政制不民主、14.1%香港政治爭拗太多/政治不穩定，以及12.5%香港居住環境較差/較擠迫。

在有意移民的受訪者中，約26.6%表示近期有為移民或移居做準備，約73.1%表示沒有做準備。與去年9月相比，有做準備的受訪市民比例下跌了6.6個百分點。在有意移民或移居外地的受訪市民中，約27.6%表示不知道或未決定目的地。最多提及移民的目的地是澳洲(12.7%)、英國(10.4%)、加拿大(9.7%)和台灣(7.9%)。

另外，有20.7%受訪市民表示有打算移居內地的意願，沒有打算則佔近72.6%。當中受訪者主要認為香港消費物價太高、香港居住環境較差和香港經濟情況欠佳。