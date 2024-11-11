屯門雙嬰屍案涉阻埋葬屍體罪　男嬰父母同被判入獄9個月

屯門某唐樓單位業主在租客退租後，揭發屋內藏有兩個玻璃樽，內裏分別浸泡一具男嬰屍體。兩名前租客被捕，他們是兩名男嬰的父母，聲稱男嬰甫出生便死亡，男被告隨即搜尋如何保存動物屍體。涉案兩男女租客早前承認兩項阻止埋葬屍體罪，今（11日）在粉嶺裁判法院同被判入獄9個月。

兩名被告分別是24 歲男倉務員林梓漢，及22歲女公關周櫻鏵。兩人共被控兩項阻止埋葬屍體罪。控罪指兩人於2022年某日在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬一名男嬰屍體；於2023年某日在屯門啟民徑35號美恒樓C座2樓一單位阻止埋葬一名男嬰屍體。同意案情指，兩名被告事發時是屯門美恒樓C座2樓單位租客。由於他們沒有交租，2023年3月5日，業主上門勒令兩名被告遷出。被告交還單位後，清潔工人清理單位，期間發現涉案的兩個可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體，隨即報案處理。

據法醫解剖驗屍，判斷兩具嬰屍大約26及28周大。調查顯示，兩名男嬰均無醫院生產紀錄。經調查後，兩名被告其後拘捕。警誡下指，男被告指，2022年12月，女被告在家中誕下一名男嬰，女被告自行剪臍帶。隨後，兩人發現男嬰沒有生命跡象。他遂上網搜尋如何保存動物屍體，並到藥房買高濃度酒精及一個玻璃樽，並把男嬰屍體放入樽內。翌年6月，女被告又懷孕。到12月，女被告覺得「未玩夠」，不想生仔，打算食藥墮胎，但不成功。女被告誕下男嬰後，男嬰便死亡。兩人同樣把男嬰屍體放入樽內。女被告警誡下就指，因財政困難，她懷孕時沒有接受檢查。事後男被告拒絕報警，兩人商議後，認為把屍體放入樽是唯一處理方式。

案件編號：FLCC 533/2024