大灣區航空一周3班機往返安徽黃山　12.4首航登「天下第一奇山」

大灣區航空今天(11日)宣布將於下月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務，新航線將提供一星期3班來往香港與黃山的航班。航空公司介紹，黃山有「天下第一奇山」美譽，分別於1990年及2004年獲列入世界遺產及世界地質公園名冊上。

新航線將由下月4日起逢周三、五、日往返香港機場與黃山屯溪國際機場，其中周三及周五的航班將在下午4時50分或5時從香港出發，料晚上7時抵達黃山；周日航班則會在早上9時25分出發，料在早上11時25分抵達當地，飛行時間約2小時。至於黃山出發的航班，周三及周五會安排在晚上8時15分出發，料在晚上10時半抵港；周日則安排在中午12時15分出發，料下午2時25分抵港。

大灣區航空介紹，黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽，以壯麗天然景致聞名中外，黃山五絕——奇松、怪石、雲海、溫泉及冬雪。登上黃山能觀賞變化萬千的日出日落絢麗美景。此外，聯合國教科文組織分別於1990年及2004年將黃山列入世界遺產及世界地質公園名冊上，足證黃山在文化及地質學上的重要價值。根據黃山市人民政府公布的數字，黃山風景區2023年全年共接待457萬名遊客，創歷年新高。