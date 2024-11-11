關注文創產業未來發展路向　議員：政府出錢出力但反應負面

政府去年10月把將創意香港改組為文創產業發展處，有議員關注過去數年相關產業創造的就業數字每年只增加約1,000個、國際比賽得獎數目去年只增加8%、達成商業交易的數目亦放慢，形容政府出錢出力但反應負面。有議員建議政府與內地或海外交流，製作香港主題的遊戲或電影。

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(11日)召開會議，議員陳健波指過去數年文創產業所產生的就業機會、獲獎數字及商業交流增長緩慢，關注產業未來發展路向。他又指串流平台及電影模式轉變影響大，認為政府在行業人才等方面出錢出力但反應負面。另一議員邵家輝建議可把投資基金的收成用作稅收或下一輪投資基金。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，以往發展方針是「做大個餅」，現時則着重如何幫助企業，政府會作適度調節。他指政府有平台讓電影製作人融資但經費有限，舉例大製作經費可達上億港元，政府相對難作如此大額投資。

他補充，一般向政府申請融資的項目均有風險，不是穩賺，政府的角度是要增加開戲及推廣業界，賺錢不是首要，又解釋一般賺錢均是存入庫房，不能直接用作下一輪融資基金。

議員陸頌雄指近期有人說電影創作空間收窄，他形容是廢話，又說無論電影或遊戲，創意都需要配合社會需要。他又引述相關業界人士指出，創意需要配合社會需要，又建議和海外或外地交流，製作香港主題的遊戲或電影。他同時又建議多與大灣區合作，指需要一個交流展示平台。

邵家輝則建議政府可以將文化特色轉化為吸引點，再轉化為收入。他舉例，最近有以三國為主題的參觀活動，弘揚中华文化之餘亦能賺取收入。

楊潤雄指當局鼓勵相關活動，並會提供協助及意見，但指出部分地方不適合人流聚集，另外亦需視乎成本效益。他指政府資金有限，需要考慮優先支持本地製作人還是於外地製作人合作。

對於政府積極開發中東市場，議員容海恩關注本港電影沒有阿拉伯文，關注相關翻譯問題。她又建議在一帶一路國家合作播放港產電視節目，吸引他們了解香港。楊潤雄指會與業界商討相關翻譯問題，認同相熟的語言能吸引更大觀眾群。