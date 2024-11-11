應用科學大學聯盟舉行成立儀式　逾80企業商會等成為支持機構

獲政府撥款1億港元作為啟動資金的應用科學大學聯盟今日(11日)舉行成立儀式，聯盟目前共有4間院校參與，包括已成為應用科學大學的正式成員香港都會大學和聖方濟各大學，以及以附屬成員身分參與聯盟的東華學院和香港高等教育科技學院，另外有超過80個支持機構，涵蓋不同企業、商會、業界組織等。聯盟將向業界和持份者實行聯動推廣，按市場需要培育具備行業所需知識的專業人才，提升職專教育的地位，協助完善香港專上教育體系，以建設國際專上教育樞紐。

香港都會大學校董會主席黃天祥表示，應用科學大學在建立香港成為國際教育樞紐的藍圖中扮演重要角色，聯盟的成立將促進教育界與業界之間的深入交流，並加強香港與國內及海外的合作，可更有效地推動職專教育發展，為香港培育和吸納人才。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮則指，聯盟未來將在國際及本地兩層面多做工夫，推進本港職專教育發展。國際方面，聯盟成員會攜手借鑒各地應科大的發展，包括邀請海內外應用科學大學學者及代表來港分享、組織交流團到內地及外國考察；亦會與本地及海外大學加強應用研究的合作，以及教師和學生的交流。