樓上爆完鹹水爆屎水　求助屋宇署關愛隊都冇用

《東呼即應》接獲一位家住北角私樓年介六旬的陳先生投訴，指樓上幾年前爆鹹水閘，弄到天花大漏水，要用膠袋接着水，繼而至去年又爆污水渠，以致窗門及抽氣扇嚴重銹蝕。苦主在期間除了與樓上業主協商，亦曾嘗試向關愛隊以及屋宇署求助，均不得要領。更離譜的是，據苦主透露，樓上業主並未維修污水渠，卻將大小二便直接倒進浴缸。其中屋宇署更以「有法庭個案要處理」為由，一直拖延，苦主狠批政府部門有那麼多部門，理應幫助市民協調解決問題，如今幫不上忙，顯示「政府沒用」。

屋宇署回應表示，所謂「法庭個案」，是指2022年一宗司法覆核，類似涉事排水管出事，不能向個別業主發修葺令，直至今年9月，署方上訴得直，承諾會盡快向涉事樓上業主發信。該說法不禁令人質疑，署方平日是否hea應市民，等到《東呼》過問才理由多多。

苦主陳先生向《東呼》團隊表示，自樓上廁所爆污水渠後，樓上的糞水就開始滲到自家廁所窗台，一家人每日都要忍受惡臭。陳先生還展示，廁所的抽氣扇和門窗都已被糞水侵蝕到生銹，現在更是連窗戶都不敢打開，怕一開窗就整個窗掉下樓。而樓上住戶若不維修，也難以維修自家窗戶，惟陳生與樓上業主溝通多次對方都拒不配合解決問題，要麽吃閉門羹要麼對方答會「盡快」，但等了幾個月還沒有行動。

《東呼》團隊嘗試和陳生一同與樓上業主交涉，在面對陳生的訴求，樓上業主何小姐表示，自己已收到管理公司信件，並稱會盡快維修。而一提到具體何時整修，何小姐卻直接關門沒有明確回答。陳生坦言，自己與何小姐的關係已經到了水火不容的地步，對方拒不配合修整和交涉的態度令人難以接受。陳生還爆料稱，樓上業主自從爆污水渠後就不用廁所了，直接將大小二便倒進浴缸。

對於這種行為，資深驗樓師賴達明表示，行為除了不衞生之外，也有機會導致浴缸的排水管淤塞。而正確做法是，在懷疑坐廁有漏水後，應檢查坐廁的供水喉管和排水管並做相應維修，以徹底解決滲漏問題。

《東呼》就陳先生的個案向屋宇署查詢。署方指，曾於去年4月、7月以及今年3月到現場視察，發現涉事單位外牆的排水管分支有滲漏迹象，經色水測試後確認相關排水管分支欠妥。署方又指去年7月和今年3月已向相關業主發信勸喻進行排水管修葺工程。但視察歸視察，而陳先生的問題卻沒有解決，署方則承諾會向相關單位業主發出修葺令。