東方日報A1：民調：港錢景灰暗　250萬人想移民

香港經濟復甦無期，市民生活艱難。最新的民意調查結果發現，受訪者對香港是否適宜居住與生活的評分均值升至60.8分，而打算移民海外的比率較去年9月下降，但仍有約34.1%表示有打算移民海外，當中約26.6%表示近期正為移民或移居做準備。最多人提及的增加移民意欲因素為香港經濟情況欠佳及經濟沒前途、政治爭拗太多及居住環境較差和太擠迫，近60%認為移民潮對香港帶來負面影響。目前本港逾750萬人口，若以調查結果推論，即有約250萬人有移民意欲。

香港中文大學亞太研究所在今年10月，以電話訪問711位18歲或以上的香港市民。調查問及受訪者會否移民時，約34.1%受訪市民表示「有打算」；沒有打算者則有61.8%。被問及有甚麼本地因素令人打算移民或移居外地時（可選多項），約23.8%認為經濟情況欠佳、23.8%經濟沒前途、14.9%香港政制不民主、14.1%香港政治爭拗太多／政治不穩定，以及12.5%香港居住環境較差／較擠迫。而外地因素方面，受訪市民則認為該地居住環境較好（25.4%）、該地自由（15.5%）等。

在有意移民的受訪者中，約26.6%表示近期有為移民或移居做準備，約73.1%表示沒有做準備。與去年9月相比，有做準備的受訪市民比例下跌了6.6個百分點。調查結果指最多提及移民或移居的目的地是澳洲、英國、加拿大和台灣。

沒計劃移民的受訪者中，有17.9%表示是因為擔心「未能適應或融入當地社會／有文化差異」，有9.1%表示是因為擔心「收入不足／積蓄不夠生活」。

被問及「移民潮」對香港帶來的影響，有10.5%受訪者認為正面，59.8%認為負面，認為沒有影響佔20.8%，另外有8.8%回答「不知道／很難說」。與去年9月比較，這次調查認為「移民潮」對香港沒有影響的受訪者比率較去年25.6%下跌4.8個百分點。

另外，調查亦詢問了受訪者移居內地的意願，20.7%受訪市民表示有打算，沒有打算則佔72.6%，另有6.7%的受訪者表示「不知道／很難說／沒有想過」，比率均與去年9月的調查結果相若。

在有移居內地意願的受訪者中，移居內地的本地因素（可選多項）的前4位，首位是香港消費物價太高佔46.9%、香港居住環境較差／較擠迫佔27.9%、香港樓價太高佔13.8%，而香港經濟情況欠佳／經濟沒前途亦佔9.0%。同樣以樣本人數計，移居內地的內地因素（可選多項）的前4位，首位是內地消費物價低佔54.8%、內地居住環境較好／較寬敞佔42.6%、內地樓價不高／樓價較容易負擔／置業較容易佔10.9%，而內地社會秩序穩定／治安良好佔7.0%。與去年比較，兩地消費物價及居住環境仍然是市民考慮移居內地的首兩項本地和內地因素。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：