移民搶入閘　加國削配額　英謀收緊政策

港人移民熱門地包括英國及加拿大等地，加拿大政府早前宣布，計劃在未來3年逐步減少吸納移民，救生艇計劃的目標亦有所調整，2027年只剩下4,300個配額，英國亦有意收緊移民政策。有移民公司指，多個國家早幾年隨社會事件放寬港人的移民條件以吸納人才，但隨時間過去人才都吸納得七七八八，預料各地不可能長期打開大門，預料未來數年港人移民會更困難，「以前做一年嘢就得，之後可能要排隊等名額，或者等下年啲名額，呢啲過兩三年可能會開始聽到。」

環凱移民顧問有限公司董事張家禧指，過去英國的BNO簽證移民及加拿大的救生艇計劃吸引不少人移民國外，「要走都走到，過去兩三年都走咗。」至今2024年將近完結，依然收到不少市民的移民查詢，但就由以年輕一代為主變成中年為主，「多咗啲5字頭，學歷非專上嘅，睇吓有冇咩途徑移民。」

至於回流情況，張表示，移民到加拿大回流的人相對會較其他地方少，即使有亦不多，他解釋指加拿大屬移民大國，不少人本身在當地都會有親友定居，亦較易融入當地生活圈，氣候對港人而言亦較易適應；移英港人的回流情況則相對較多，尤其因為不少人經BNO簽證移民都是自己一個或是一家人移民，在當地較少親友，較難適應。