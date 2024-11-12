涉政績工程輕軌建設爛尾　鋸走墩柱再花公帑

廣西壯族自治區柳州市2016年開始建設軌道交通，卻因未批先建而爛尾，留下大量輕軌墩柱。內媒周一（11日）報道，多根爛尾輕軌墩柱因影響居民生活及交通，目前已被拆除。據工人表示，這些燉柱採用切割方式移走，每鋸一根需要1至2小時，成本約10萬元人民（約1.1萬港元）。

根據柳州軌道交通線路圖顯示，當地軌道交通由7條線路組成，規劃總里程逾226公里，車站數量124座，換乘站15座，然而所有軌道交通迄今均未開通。去年11月，財政部公開通報8宗地方政府隱性債務問責典型案例，其中包括柳州市通過要求國有企業墊資建設新增隱性債務逾176億人民幣（約190億港元），時任柳州市委書記鄭俊康、市長吳煒等相關責任人被問責。今年6月，廣西壯族自治區紀委監委先後宣布吳煒被雙開，以及鄭俊康被開除黨籍。

內地官媒曾發文評論稱，鄭俊康、吳煒大搞政績工程，不僅沒留下政績，反而留罪名、背罵名，而政績工程危害可以說是以一損百，往往是關鍵少數為撈取個人政治資本而污染一方政治生態，脫離實際、勞民傷財。