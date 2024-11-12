珠海航展揭幕　3款隱形戰機首度同場登場

第十五屆中國國際航空航天博覽會周二（12日）在廣東珠海揭幕。今屆航展最大的亮點之一，是殲35A、殲20和蘇57三款隱形戰機首度同場亮相。首次實裝參展的中國海軍將展示包括殲15系列多型戰機等主力裝備。無人裝備方面，虎鯨號無人作戰艦艇、九天重型察打一體無人機同屬首次亮相。

殲35A的公開，意味着中國空軍成為繼美國之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。軍事專家王明志表示，這是中國空軍在裝備建設的重大成就，也標誌着中國空軍主幹裝備加速向隱形方向轉型。中國海軍展出的主戰裝備涵蓋殲15系列艦載戰機、直9/8/20艦載直升機、反潛巡邏機等海軍航空兵主戰機型，其中殲15T、殲15D、直20等戰機均首次公開亮相。

本屆航展首設中國航展第二展區，涵蓋無人船演示區和無人機演示區。空軍多型現役無人機、中國航天科技集團「彩虹」和「飛鴻」系列無人機、中國航空工業系列「翼龍」系列和「九天」無人機、中國航天科工集團「天鷹」以及WJ700等無人機亦將亮相，其中彩虹7隱形無人機已進入工程研製階段，預計明年一季度首飛。航展亦展出長約3、4米並配備機關炮、反坦克導彈的大型無人作戰車，以及長度不到1米、只配備機槍的小型無人戰車等。中國兵器裝備集團自動化研究所自主研製的「機器狼」也首次展出，有些配備光電偵察系統，有些配備步槍。

三支專業的飛行表演隊將在航展上表演，包括空軍「八一」飛行表演隊、空軍航空大學「紅鷹」和俄羅斯「勇士」飛行表演隊。此外，多款軍機和民機也將進行飛行展示，包括殲20、殲45A和運油20，飛行表演環節還加入無人機表演活動。海軍也將派出殲15D、殲15T等戰機進行飛行表演，展示反區着艦、夥伴加油等課目。