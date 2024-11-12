擔心難適應新環境　古洞長者要求集體遷往彩石邨

三名年屆八旬的古洞居民今早(12日)在北區區議會召開會前，向房屋署署長羅淑佩請願信，指古洞北收地發展計劃至今仍未有令人安心的安置方案，憂慮日後要遷徙陌生新環境會不適應，要求集體遷往上水彩石邨暫住，以作為過渡安排。

她們說收到消息，指有意入住古洞北第24區專用安置屋邨的居民，將獲安排先遷入房協或房委會現有租住屋邨單位，作為過渡安置安排，待古洞北第24區專用安置屋邨落成後，居民可視乎自身情況選擇遷入該專用安置屋邨，或留在過渡安置單位轉為正式租戶。由於居民可選擇的過渡安置屋邨，當局至今仍未公布。她們指已在古洞生活逾50年，除了古洞鄰近的上水區外，對其他社區並不熟悉，那怕是同屬於北區的粉嶺區都是非常陌生，要一群年邁長者在一個陌生社區生活就需要重新認路。加上住慣鄉村，若要適應市區生活恐怕是一件困苦的事。

由於前期工程已搬離古洞的鄰里不少已在寶石湖邨居住，她們希望能搬遷至鄰近寶石湖邨的彩石邨，以延續於古洞的鄰舍關係，有更多熟悉的網絡和支援；加上彩石邨有足夠單位安置，且位於她們較熟悉的上水區，較容易適應新生活。羅淑佩接過請願信後，曾答允她們各人可提出1分鐘的訴求，但最終只有一位長者說擔心自己不適應其他地方。