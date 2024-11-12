上年度近萬公務員流失　辭職率降至1.8%但仍處高水平

公務員流失持續。根據政府提供的數據顯示，在上年度公務員流失約為9,300人，流失率為5.4%，較去年為低，而辭職人數逾3,000人，比率為1.8%。雖然辭職率較前兩個年度為低，但仍屬於高水平，較2019-2020及之前7個年度為高。

公務員事務局提交立法會的文件指出，截至3月31日，公務員編制約為192,000 人，而實際員額則約為173,000 人，空缺為19,000個，空缺率近10%。當中首長級人員編制和實際員額則分別約為1,600個職位及1,400人。

至於人員流失，退休是公務員離任的主要原因，佔約60%，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等。在2023-24年度，公務員退休人數約為5,700 人，佔實際員額約 3.3%；首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率在過去10年處於8.4%至11.7%之間，在2023-24年度約為11.6%。

文件指按公務員現時的退休年齡推算，未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩。退休人數佔公務員實際員額會由2024-29年期間每年平均約2.9%，逐漸下降至2029-34年期間約2.5%及2034-39年期間的約1.5%，但在2039-44年期間稍微回升至2%。

對於過去10年公務員隊伍的年齡分布，公務員為39歲或以下的比例一直維持在約45%。 在2023-24年度，屬29歲或以下及30-39歲年齡組別的人員分別佔公務員實際員額約11.8%及 33.7%。整體來說，公務員的平均年齡較香港勞動人口的平均年齡為低。勞動人口比例最高的屬50歲或以上的年齡組別(約36.7%），而最多公務員的年齡組別則為 30-39 歲約33.7%，50歲或以上的年齡組別一直是人數最多的一組，在2023-24年度佔首長級實際員額約76.9%。

在招聘公務員方面，在2019-20至2023-24年度的5年間，約有 25, 200名新入職的公務員屬於 29 歲或以下的年齡組別，佔總入職人數約56.4%，另有約12,500 名新入職的公務員屬於30-39歲的年齡組別，佔總入職人數約28%。上述兩個年齡組別的新入職公務員人數於過去1年均有所回升，佔總入職人數的比例亦最高。

當局指公務員的聘任是以公開及公平競爭為原則，申請人只要符合職位的入職條件，不論其年齡，他們在遴選過程中都會獲得平等對待。以在2023-24年度獲聘用為公務員的人士為例，年齡最大及最小的獲聘者分別為64歲及18歲。