區議員批北區過渡屋入住率低　房署署長：或有人嫌遠會辦睇樓團

房屋署署長羅淑佩今日(12日)出席北區區議會會議，區議員陳月明指北區的過渡性房屋入住率偏低乙類申請，問當局有無考慮與民政署合作，引導和介紹劏房住戶申請入住。羅回應指可能有人嫌位置較偏遠，或不太明白過渡性房屋的性質，又或不清楚自己會否符合資格申請等，政府會加強宣傳和舉辦睇樓團等。

除過渡屋入住率低外，區議員溫和達指部分逾30多年樓齡的舊屋邨，居民漸趨高齢化，可是一些健身設施如踏步車不足，質問房署可有決心改善，他又指高空墮物情況不時出現，部分跌落的物件更足以致命，可是投訴過後多數不了了之，冀房署增加投放天眼等資源。

區議員曾勁聰批評租置屋邨的管理良莠不齊；另一區議員柯倩儀要求增加無障礙設施，然而逾3年都未有結果。

區議員賴心希望以市區和新界劃分的編派公屋，改為18區實施，好讓申請人不用跨區入住公屋單位。區議員吳耀祖就提到，有輪候公屋的街坊在第二輪資產審查中被指花紅逾400港元，對方說留意他未來6個月的入息水平，然而未到期就被告知其資格已被取消。

區議員胡景鵬指皇后山邨有8,965伙，但只有301個車位，數量明顯不足，以致車位申請超額度好高，區議員宋冰冰則建議興建多層停車場以解決問題。

針對公屋設施老化，羅淑佩回覆指在幸福設計指引當中，有樂齡安居和長幼共融設計，而當局已揀選的屋邨包括彩園邨，是會循此方向去做，即使今次未被揀選的屋邨，房署會察覺居民的年齢變化而考慮增設相應設施，但由於屋邨好多，過程需要時間。

關於租置屋邨的設施和管理，她坦言不容易，留意到扣分制為何不在租置單位實施的聲音。她指有關單位已售出，房署在租置屋邨只是其中一個業主。對租置的管理，未來房委會會在法團上主動發聲，分享一些行得通的管理方法和經驗，希望發揮影響力。

至於高空襲物問題，她希望能進一步掌握那一條邨或那一座樓的情況較嚴重。雖然無論有多少管理員也不可能24小時用肉眼監視，但署方曾在一些高空黑點試用流通天眼配合人工智能協助偵測，效果良好。

羅指理解公屋申請人都希望原區揀選公屋，然而沒可能18區都可以落實，畢竟灣仔區就沒公屋。其實北區將有大量公屋供應，派往原區或鄰近區域的機會很大。她強調不會因一次性的花紅而取消公屋申請資格，有關花紅是會攤入12個月的收息來計算，有關人士可於12個月內可重新啟動申請。

她又指入住皇后山邨的住戶有資產限制，私家車的需求應不會有好大的增長，超過停車場設計準則的機會不大，況且有路面負荷問題，增加車位的建議必須謹慎研究。