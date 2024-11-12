丁薛祥晤黃循財　願就國際地區戰略議題溝通

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥訪問新加坡，周一（11日）分別會見新加坡總理黃循財和副總理顏金勇。丁薛祥表示，當前全球貿易保護主義抬頭、單邊主義盛行，中方願與新方就國際地區重大戰略議題保持溝通，共同維護經濟全球化。中方將不斷加大制度型開放力度，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多外國企業來華投資興業。

丁薛祥表示，中方願與新方加強高層交往，鞏固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。他呼籲雙方更緊密地對接發展戰略，加強統籌謀劃，不斷挖掘新的利益聯結點、合作增長點，持續打造高質量合作標杆。黃循財則指，新加坡高度重視發展對華關係，將繼續奉行一個中國政策。新方願與中方深化經貿、科技、人文等領域交流合作，實現互利共贏，更好造福兩國和兩國人民；亦願為東盟-中國關係發展發揮建設性作用，與中方共同維護自由貿易，促進地區穩定與開放。

丁薛祥同日與顏金勇共同主持中新雙邊合作聯委會第二十次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第二十五次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十六次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第八次會議。雙方同意進一步落實好會議達成的共識，圍繞全方位、高質量、前瞻性加強新階段中新合作規劃設計，持續拓展新領域合作等。二人見證中新合作25項成果展示，包括簽署「一帶一路」合作規劃，《進一步升級〈自由貿易協定〉議定書》下月31日生效，續簽中、高級官員交流培訓項目框架協議等。