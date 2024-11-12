觀塘和九龍城打擊無牌小販　當局至今共拘控13人

食物環境衞生署發言人今日（11日）表示，針對出售來歷不明或過期食物的小販，署方近日在東區、觀塘區和九龍城區的最新一輪行動中檢獲的食物包括壽司、麵包、罐頭、瓶裝豆漿、盒裝牛奶及肉食等。食環署會以涉嫌無牌販賣、在公眾地方構成阻礙、未獲准許售賣限制出售的食物或出售過期食物等，向該些無牌小販提出檢控，連同較早時在葵涌區進行的同類執法行動，至今已合共拘控了13人。

署方表示，食環署人員會盡量以較寬鬆的方式處理年邁或殘障的小販，但發言人強調，若涉及出售來歷不明或過期食物，基於食物安全考慮，食環署人員會採取嚴厲的執法行動，包括不作警告而即時拘捕。食環署的執法行動會持續進行，任何人都不應以身試法。

署方亦提醒市民，來歷不明和過期的食物或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，如肉類、刺身和壽司等。市民不應向無牌小販購買任何食物；若發現有小販售賣可疑食物，可向署方舉報，署方會即時跟進。

根據相關法例，無牌販賣最高可處罰款一萬元及監禁六個月；如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，另可處罰款二萬五千元或監禁三個月。此外，任何人未獲准許售賣限制出售的食物（包括凍肉、刺身和壽司），或出售過期食物，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。