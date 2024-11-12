愛滋新藥「ICVAX」首次人體試驗完成　參與病人體內病毒量下降

愛滋病人或將迎來新治療藥物。愛滋病一直被視為不治之症，多數患者要依靠抗逆轉錄病毒療法（又稱雞尾酒療法)治療。而總部位於香港科學園的醫克生物集團今日（12日）就宣布，其自主研發的愛滋病治療性核酸疫苗「ICVAX」已完成首次人體一期臨床試驗，參與的病人體內的病毒量均有明顯下降，且未見有明顯不良反應。香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所創始所長、醫克生物聯合創始人兼首席科學顧問陳志偉預計新藥物有望提供更長藥效，免卻患者要日日服藥之苦，亦有望解決愛滋病藥物累積情況。

全本港現時則約有一萬名愛滋病帶菌者，今年第二季有80人染疫。由於暫時未有可以根治愛滋病的療法，患者需要每日服藥抑制體內的病毒量。醫克生物早前在深圳市第三人民醫院進行新愛滋病治療性疫苗ICVAX一期臨床試驗，有關專案總負責人、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，研究將45名患者隨機分組，接受不同劑量、共4次疫苗注射。結果發現有接受疫苗注射的患者，其體內的T細胞免疫應答有明顯提升，其中接受中等劑量的人效果最佳，而且未有患者出現不良反應。

陳志偉表示，有關疫苗是治療性疫苗，可提升體內免疫細胞表現。他又提到早期曾對4隻帶愛滋猴子進行試驗，參與試驗的猴子於8年間共接受5次疫苗注射，結果顯示疫苗有效控制猴子體內的病毒於8年內不反彈，與以往愛滋病藥物「一停藥就反彈」的情況不同。他續指，愛滋病帶菌者及患者往往要終身食藥，導致藥物累積，影響心臟、肝臟健康，新疫苗則有望解決相關問題。不過他亦指出，使用ICVAX 作人體治療的實際劑量、時效等，有待往後階段有更多數據作分析後才能證實，目前預計最少要待三年才能推出市面。

醫克生物聯合創始人、執行董事兼董事會主席鄭淇德表示，ICVAX第一期臨床試臨的成功，有望為愛滋病治療帶來比「雞尾酒療法」更好的選擇。他指，愛滋病患者礙於面子問題，多數不想透露病情，會躲起來食藥。除了提升治療效果，新藥亦可協助改善患者社交生活。他希望可以盡快展開第二期臨床，亦感謝本港政府及內地相關醫院的支援。

另外，港府預計「大灣區國際臨床試驗所」於今年第四季在河套區投入服務，推動海內外藥械企業來港。鄭就透露，第二階段臨床試驗預計明年中會在內地5個中心做進行，亦會加入一個本港試驗中心，詳情待本月下旬醫衞部門公布。