港人北上攜管制食品返港　至9月1595宗檢控　較去年增近43%

市民北上消費成風，非法攜帶受規管食物返港的情況亦愈趨嚴重。北區區議會今日(12日)討論相關事宜，當局指截至9月，市民攜生肉或蛋類等食物入境而被檢控的數字有1,595宗，較去年全年1,117宗大幅上升。在今年的定罪個案中，最高罰款為5,100港元。

相關部門在會議上指攜肉類入境的多採用手推車、行李箱或手提袋等，亦有人用背囊滿載生雞蛋，不作任何掩飾就入境。食物環境衞生署的代表指今年截至9月的檢控個案的食物分類，分別是野味 73宗，佔5%；蛋類 433宗，佔27%；肉類及 家禽1,089宗，佔68%。

食環署指食物安全中心檢疫偵緝犬小組，會定期與香港海關合作在各陸路入境口岸進行聯合行動，而偵緝犬不但可嗅得出生肉，連蛋類的氣味也能辨得出。當局會在各邊境管制站展示海報、易拉架及電子屏幕，又會藉派發單張，宣傳攜帶沒有衞生證明書的生野味、肉類、 家禽及蛋類入境屬違法的訊息。

區議員姚銘指很多人都不知道包括皮蛋的蛋類不得入境，要求當局做好宣傳教育。另一區議員陳月明指打鼓嶺8成村民都會北上買餸，而最近有2名村民，分別因攜帶生豬肉和未煮熟雞隻入境而被檢控，又指禁攜入境的食物種類繁多，很多人都在不清楚的情況下誤墮法網。區議員柯倩儀指市民在內地購買生餃子時，可能忽略內含的生豬肉，希望當局在宣傳品上要多些提示。

食環署指因位置所限，不會在宣傳品上詳列禁止入境的食物種類。但市民只要謹記，完全煮熟的肉和蛋入境就一定沒問題，又指進一步補充「煮熟」的定義，是不能有血水滲出。