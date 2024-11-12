熊貓孖寶細佬被媽媽擔走　抱起又吻又舔　網民：似夾公仔咁

港產大熊貓龍鳳胎BB在媽媽盈盈及工作人員呵護下「暴風式」成長下，海洋公園最新發布的片段見到，盈盈叼起細佬到牆邊，抱著牠不停舔。另一片段則見到，家姐在工作人員的懷中「口擘擘」，依有話想說，但未知想表達甚麼。網民為牠「配音」，稱牠想說「放開我呀」。

最新影片顯示，細佬本來在角落爬行，未有大叫。盈盈主動叼起細佬，拖至牆邊，細佬亦沒有掙扎，如大熊貓公仔一樣。盈盈其後抱起牠又親吻又舔肚皮，相信是幫助細佬排便，展現母愛，細佬似乎亦十分享受，未有推開。

海洋公園解釋，熊貓媽媽有時會放下寶寶去「Me time」(享受私人時間)，例如進食或排便。當「Me time」完結，或聽到寶寶有叫聲，便會回去叼仔，保護牠們。有網民大讚「盈盈責任心好重」、「好稱職」，亦有網民笑言細佬被叼卻無掙扎，「好得意呀，好似夾公仔咁」。

另一片段則見到有工作人員抱着家姐，期間家姐「口擘擘」及郁手郁腳，似乎想離開工作人員懷中，未知是想吃東西，還是有事想表達。海洋公園更請網友留言估家姐想說甚麼。有網民則留言代為「配音」，例如「我要媽媽、媽媽呀」、「放開我呀， 我要落地玩」。