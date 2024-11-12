男警認無牌酒駕囚6個月　退休警父被判160小時社服令

休班男警涉嫌無牌駕駛私家車，在長青公路高速逃捕，又橫越雙白線，事後未能通過酒精測試，其為退休警的父親則因涉允許兒子駕車，父子雙雙被捕。調查期間，揭發男警在案發前已涉嫌多次無牌駕駛。兩人分別被控危駕、酒駕及無牌駕駛等共24罪。男警早前承認14罪，其父親則承認10罪，押後至今日(12日)在沙田裁判法院判刑。駕車的男警被判入獄6個月，罰款1.55萬港元，停牌兩年，需自費修習及完成駕駛改進課程；其父則判接受160小時社服令，罰款1.25萬港元，停牌兩年。

本案兩名被告為26歲的警員姜淇傑，他現已停職；及本身是退休警的58歲父親姜知勇。兩名被告共被控24罪。姜淇傑承認14罪，包括危險駕駛、酒後駕駛、6項駕駛時沒有駕駛執照及6項沒有第三者保險而使用汽車。辯方今進一步求情指，姜淇傑對犯案感羞恥，違背了當初做警察維護法紀的初心，向大家致歉，考慮到被告已還押3周，冀法庭輕判。

裁判官考慮到案情、被告認罪、量刑整體性等因素，判姜淇傑入獄6個月，罰款1.55萬港元，停牌兩年，需自費修習及完成駕駛改進課程。至於姜知勇方面，他承認10項控罪，包括5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，和5項允許他人使用一輛沒有第三者風險投保的汽車。裁判官判他接受160小時社服令，罰款1.25萬港元，停牌兩年。

同意案情指，2023年12月25日早上4時許，有警員發現被告姜淇傑在長青公路危駕，要求姜受查，但姜高速逃捕，期間在大欖隧道12次橫越雙白線。同日清晨6時許，警員在天悅邨對開發現被告。調查發現，被告過往多次接載同袍上下班。姜淇傑在警誡下透露其父姜知勇為涉事車輛的車主。

案件編號：STCC 1488/2024